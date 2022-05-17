مقتل 4 حوثيين في كمين لقبائل الجوف

عدن (وكالات)

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، في كمين مسلح نفذه مسلحون قبليون أمس، شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين قبليين من قبيلة «بني نوف» نفذوا كمينًا استهدف طقمًا للميليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة «إنباء» شمال غرب «معسكر اللبنات»، شرقي مدينة «الحزم»، عاصمة المحافظة.

وبحسب المصادر، فإن الكمين أدى إلى مصرع 4 من عناصر الميليشيات وإعطاب الطقم.

ويأتي ذلك بعد أيام على كمائن واشتباكات بين الطرفين دارت في المنطقة الواقعة على امتداد الخط الصحراوي شرقي مدينة «الحزم»، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وتتواصل مواجهات عنيفة بين الطرفين إثر حملة حوثية على قبائل «بني نوف»، بعد تعميم الميليشيات لجميع عناصرها باستهداف القبائل والبحث عنهم بالبطاقة الشخصية.