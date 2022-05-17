روسيا وأوكرانيا تعلقان مفاوضات السلام

عواصم (وكالات)

علقت أوكرانيا وروسيا مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في الوقت الراهن.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك على التلفزيون الرسمي لبلاده: إنه لا يمكن تحقيق تقدم في المحادثات إذا لم تعترف روسيا بالوضع على الأرض.

وقال بودولياك: «إنهم يعيشون حتى اليوم في عالم يفترض أن به نازية أوكرانية»، مضيفا أنه لا «توجد سوى نازية روسية».

وأكد أنه لا يمكن مناقشة وقف إطلاق النار إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية، مع التحرير الكامل لكل الأراضي.

وكانت روسيا أكدت في وقت سابق أمس، انتهاء المحادثات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين: «لا، المفاوضات ليست مستمرة، فأوكرانيا انسحبت عمليا من العملية التفاوضية». وأكد أنه لا توجد مفاوضات حالياً بأي وجه من الوجوه مع كييف.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي: إن أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد ذلك، وإن الغرب ليس في حاجة إليها، وهي بالنسبة للغرب باتت مستهلكة.

وأكد لافروف في تصريح صحفي أمس، أن لدى موسكو معلومات تفيد بأن الجانب الأوكراني في المفاوضات يخضع لسيطرة لندن وواشنطن.

وقال: «لدينا معلومات تصلنا عبر قنوات مختلفة مفادها أن واشنطن ولندن تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة، وربما حتى بشكل مباشر يوجد ممثلون لهما على الأراضي الأوكرانية».

وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، إلا لأنها دولة قابلة للاستهلاك.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف، مؤكداً استعداد روسيا لحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن «نظام كييف يصرح بأن أوكرانيا ليست دولة معادية للروس، لكن الحقائق تقول عكس ذلك».

وقال: «نظام كييف يتحدث الآن عما يحدث في بلدهم، وأن أوكرانيا ليست معادية لروسيا وأن الدولة لا توجد فيها النازية الجديدة، رغم أن الحقائق واضحة للعيان».

أمنياً، قالت روسيا أمس، إن 265 جنديا أوكرانيا كانوا متحصّنين في مجمّع «آزوفستال» للصلب في ماريوبول استسلموا، ما دفع كييف إلى المطالبة بعملية تبادل أسرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس: «ألقى 265 مسلحا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية واستسلموا، من بينهم 51 أصيبوا بجروح بالغة».

وأضافت أن المسلّحين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية نُقلوا إلى مستشفى في جزء من منطقة دونيتسك الشرقية يسيطر عليها المتمردون الموالون للكرملين.

ونشرت الوزارة صورا تظهر جنودا مصابين محمّلين على نقالات، بعضهم يجري تفتيشه والبعض الآخر ينقل إلى حافلات.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق إجلاء 264 مقاتلا أوكرانيا إلى مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، من بينهم 53 مصابا.

وخلال الإعلان عن تطورات الأحداث صباح أمس، قالت إنه «سيتم تنفيذ إجراءات تبادل لإعادة هؤلاء الأبطال الأوكرانيين في أسرع وقت».

وفي سياق آخر، قتل 8 أشخاص وأصيب 12 آخرون أمس، بقصف روسي على قرية «ديسنا» الأوكرانية الواقعة شمال كييف التي تضم معسكر تدريب عسكري كبيرا، وفق ما أكد عمّال إغاثة محليون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن صواريخها دمرت شحنات أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا.