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عواصف تضرب المنطقة.. وخبراء يحذرون!
غطت طبقات الرمال الصفراء المباني والسيارات المركونة في الشوارع
18 مايو 2022 01:06

تسبّبت العواصف الترابية المستمرة الثلاثاء في تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ودخول آلاف الأشخاص إلى المستشفيات في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، في ظاهرة يرجح الخبراء أن تزداد سوءا خلال السنوات المقبلة على وقع تأثير التغيرات المناخية.

وخيم الغبار وانعدام الرؤية على العراق والكويت والسعودية وإيران، في ظاهرة مترابطة يعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

وغطت سحب الغبار الأصفر العاصمة الرياض ومناطق شرق وغرب البلاد في ظاهرة بدأت تنحسر مساء الثلاثاء، حسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد في المملكة الصحراوية.

وفي الرياض، حجبت سحب الغبار الكثيفة الرؤية وبات من الصعب تمييز أبراج منطقة وسط الرياض، ومن بينها برج المملكة العملاق من مسافة أقل من 500 متر.

وباتت حركة السير بطيئة في الرياض بسبب صعوبة الرؤية.

وحذّرت اللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة السائقين إلى ضرورة خفض سرعتهم.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي قرارات بتعليق الرحلات الجوية حتى مساء الثلاثاء.

ومساءً، ذكرت قناة الإخبارية الحكومية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في الرياض استقبلت «1285 شخصاً مصابين بأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التعرض لموجات الغبار التي اجتاحت العاصمة».

- تعليق رحلات ودراسة

تعرض العراق الاثنين لعاصفة شديدة هي الثامنة منذ منتصف شهر أبريل.

وأغلقت السلطات على الإثر المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس.

والثلاثاء، صفت الأجواء تدريجياً في بغداد، غداة العاصفة التي حولّت السماء إلى اللون البرتقالي وتسببت في مشاكل في الجهاز التنفسي لدى 4 آلاف شخص تم إدخالهم إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

 وواصلت سبع من محافظات العراق الثماني عشرة تعليق الدوام الرسمي في الإدارات العامة لليوم الثاني توالياً.

وفي الكويت، عطّلت السلطات الدراسة الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار موجة الغبار «حرصاً على مصلحة الطلاب»، حسب ما أفاد وزير التربية علي المضف في مداخلة على التلفزيون الرسمي مساء الاثنين.

وأوقفت السلطات الكويتية الاثنين حركة الطيران لنحو ساعة ونصف الساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تسمح للطائرات بمواصلة الإقلاع والهبوط.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية الاثنين ايقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في موانئها الثلاثة نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وفي إيران، أغلقت الإدارات الحكومية والمدارس والجامعات الثلاثاء في الكثير من المحافظات بسبب «الطقس غير الصحي» والعواصف الرملية، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

كذلك علقت بعض الرحلات الجوية في مطارات جنوب وجنوب غرب البلاد، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

المصدر: وكالات
إيران
العراق
عاصفة ترابية
السعودية
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