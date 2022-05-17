بعد اشتباكات طرابلس.. هل عادت ليبيا إلى الوراء؟!

أضرار في الممتلكات العامة والخاصة جراء الاشتباكات في طرابلس
18 مايو 2022 00:53
تسود العاصمة الليبية طرابلس حالة من الهدوء الحذر بعد فشل رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا في ممارسة مهامه من داخل العاصمة بعد وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، فجر اليوم الثلاثاد، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين عدد من التشكيلات والميليشيات الداعمة والرافضة لتواجده داخل طرابلس.
وخاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها طرابلس، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في حدوث أضرار مادية كبيرة، إضافة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة الليبية.
وفي وقت سابق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل مهنية وحزم مع «محاولة تسلل بائسة» إلى طرابلس، متهمة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بالوقوف وراءها، معلنة النجاح في «وأد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة وأمن سكانها».
ولفتت حكومة الوحدة إلى أن «هذه المحاولة هدفت إلى إثارة الرعب والفوضى بين سكان طرابلس، باستخدام الأسلحة والعنف، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية لا تزال أجهزة الأمن والإدارة المحلية تعمل على حصرها ومعالجتها».
وكان المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا، قد أكد أن «رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة غادروا طرابلس بعد وصولهم فجر الثلاثاء، وذلك حرصا على أمن وسلامة الليبيين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون».
وقال فتحي باشاغا رئيس الوزراء المعين من البرلمان الليبي في خطاب، إن حكومته ستعمل انطلاقا من سرت اعتباراً من غدٍ الأربعاء بعد أن صدت حكومة منافسة، رفضت التنازل عن السلطة، محاولته دخول العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء.