وسائل إعلام عالمية: الإمارات بقيادة محمد بن زايد.. مرحلة جديدة من النهضة والازدهار

دينا محمود (لندن)

لليوم الرابع على التوالي، واصلت أبرز وسائل الإعلام الدولية، تسليط الضوء على الإمارات، مع بزوغ فجر مرحلة جديدة في مسيرة النهضة والتطور في أراضيها، بعد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة، خلفاً لفقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «طيب الله ثراه».

وأجمعت كبريات الصحف والشبكات الإخبارية في العالم، على أهمية الدور الذي اضطلع به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال العقديْن الماضييْن، في إرساء دعائم المكانة المتميزة، التي تحظى بها الإمارات في الوقت الحاضر، على مختلف الصُعد.

فعلى مدار تلك السنوات، أسهم سموه في ترسيخ قيم التسامح التي تسود الإمارات، وشارك كذلك في رسم السياسات التي جعلتها واحة للاستقرار، وحاضنة لأنشطة المال والأعمال، ومحوراً للنشاط الدبلوماسي الهادف إلى نشر السلام وتحقيق التنمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة التي يواجهها العالم.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت وكالة «بلومبرج» الأميركية للأنباء، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نسج بحنكة واقتدار، شبكة علاقات خارجية متوازنة، امتدت من الصين وروسيا شرقاً إلى الولايات المتحدة غرباً، مروراً بشتى العواصم المؤثرة في بلورة القرارات على الساحة الدولية، ليصبح سموه بذلك محط تقدير فريد، اجتمع عليه مختلف قادة العالم، وهو ما تجسد خلال الأيام القليلة الماضية، في صورة الحشد الدبلوماسي الاستثنائي، الذي التئم شمله على أرض الإمارات، لتقديم التعازي في وفاة فقيدها الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «طيب الله ثراه».

وأشارت «بلومبرج» إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، طالما قاد خلال السنوات الماضية، جهوداً دؤوبة، استهدفت نزع فتيل الصراعات الإقليمية على اختلافها، استناداً إلى الموقع الدبلوماسي المتفرد للإمارات، التي باتت تمثل نموذجاً، يُحتذى به في العمل على تعزيز الأمن والسلام، ونشر قيم الإخاء الإنساني.

بدورها، أكدت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن توافد قادة دول العالم على الإمارات لتقديم واجب العزاء والالتقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يعكس نجاح الشراكات الاستراتيجية التي ترسخت أسسها، خلال العقود الماضية، ويبشر أيضاً بمرحلة تشهد مزيداً من تعميق العلاقات القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، وإرساء الاستقرار وإحلال السلام، في العالم بأسره. ووصفت الشبكة في تقرير لها الإمارات بأنها دولة آخذة في التقدم والتطور والازدهار على نحو مطرد، مُشيدة بالسلاسة التي اتسمت بها عملية انتقال السلطة فيها، بما يؤكد الطابع المؤسسي المستقر، الذي تصطبغ به آليات الحكم.

وأشار التقرير إلى حرص القوى الفاعلة الرئيسة في العالم، على أن تكون حاضرة على أرفع المستويات، لإبداء التضامن مع الإمارات، في أعقاب الإعلان عن وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

وأبرزت في هذا الإطار، إيفاد الولايات المتحدة كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بادين إلى الإمارات، على رأس وفد ضم كبار مسؤولي البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع زيارات مماثلة، قام بها الكثير من الملوك والرؤساء العرب، بجانب قادة غربيين مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الإسباني فيليبي السادس، وغيرهم من ممثلي البُلدان ذات الثقل، في المشهد الدبلوماسي الدولي.