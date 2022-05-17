الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
مأزق قانوني في صفقة مبابي!
منتخبنا للسلة يفاجئ «الأحمر» و«الأخضر»
«الفارس» يتعثر في «الجولات الحرجة»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ماكرون يطمئن زيلينسكي بشأن هذه المهمة!
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
17 مايو 2022 23:47
وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، نظيره فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة" مؤكداً الالتزامات التي أعلنها نهاية أبريل.
وقال قصر الإليزيه إن رئيس البلاد "أكد أن شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستكثّف في الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك بالإضافة إلى تسليم معدات إنسانية".
وقدّمت فرنسا أكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، تشمل 13 شحنة مساعدات إضافية نهاية هذا الأسبوع.
كذلك، ناقش الرئيسان "الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها فرنسا لأوكرانيا في إطار اتفاق دولي بهدف ضمان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها".
وفي نهاية أبريل، طمأن الرئيس الفرنسي نظيره الذي شكره على "شحنات المعدات العسكرية التي تساهم في جهود المقاومة الأوكرانية"، بأن هذا الدعم سيستمر "وكذلك المساعدة الإنسانية التي تقدمها فرنسا".
وتطرق الرئيسان الثلاثاء أيضاً إلى "السبل الممكنة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم في غذائه".
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
أوكرانيا
الأكثر قراءة
عربي ودولي
عواصف تضرب المنطقة.. وخبراء يحذرون!
اليوم 01:06
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
17 مايو 2022
الإمارات
حصيلة إصابات كورونا الجديدة في الإمارات
16 مايو 2022
آخر الأخبار
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©