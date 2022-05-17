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بوتين: لهذه الأسباب أوروبا تنتحر
بوتين: لهذه الأسباب أوروبا تنتحر
17 مايو 2022 23:45

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوروبا ستواجه أعلى أسعار للطاقة على مستوى العالم على المدى الطويل إذا توقفت عن استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا وسيكون لهذا "عواقب لا يمكن إصلاحها" على أغلب القطاعات الصناعية في القارة.

وأضاف بوتين الذين كان يتحدث خلال اجتماع حول تنمية صناعة النفط اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي ينتحر اقتصاديا بالعقوبات التي يفرضها على روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين القول إن تضخم أسعار الطاقة يعود إلى ابتعاد أوروبا عن مصادر الطاقة التقليدية والاتجاه إلى الطاقة البديلة، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي ردا على الصراع في أوكرانيا، في إشارة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي "إنهم يحاولون تحميلنا مسؤولية تضخم أسعار الطاقة، ويطلقون عليه اسماءنا ويحملوننا مسؤولية أخطائهم الكبرى".

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
فلاديمير بوتين
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