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الأمم المتحدة تتوقع انتهاء كارثة «صافر» بهذا التاريخ
الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة
17 مايو 2022 20:26

الاتحاد -أبوظبي

كشفت الأمم المتحدة، عن خطة تشغيلية تتوقع بدء تفريغ ناقلة النفط «صافر»، المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، من حمولتها النفطية ونقلها إلى ناقلة بديلة في منتصف يوليو المقبل.

وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي قبل يومين 41.5 مليون دولار، فيما قدّرت الحاجة إلى 144 مليون دولار، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.

وبحسب الخطة التشغيلية التي أعدتها الأمم المتحدة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر»، من المفترض تحديد السفينة الجديدة في الأول من مايو الحالي، والانتهاء من إجراءاتها بحلول منتصف الشهر الحالي، على أن يتم إعداد عقد السفينة في الأول من يونيو المقبل، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط».

من جانبه، شكك مسؤول في شركة «صافر» للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة صافر)، في نجاح الخطة التشغيلية للأمم المتحدة، متوقعاً أن تواجه تحديات كبيرة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت جددنت أوائل مايو الجاري تحذيرها من الخطر الكارثي الذي تمثله ناقلة النفط "صافر" المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ حينها، إن سفينة "صافر" تشكّل تهديداً اقتصادياً وبيئياً خطيراً على البحر الأحمر وما وراءه.

 
 

صافر
اليمن
الحوثيون
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