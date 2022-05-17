الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
المحكمة الجنائية الدولية ترسل فريقاً كبيراً من المحققين لأوكرانيا
المحكمة الجنائية الدولية ترسل فريقاً كبيراً من المحققين لأوكرانيا
17 مايو 2022 20:01

 أرسلت المحكمة الجنائية الدولية فريقا مؤلفا من 42 خبيراً إلى أوكرانيا لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة تم ارتكابها في البلاد.
 وأعلن كريم خان، كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، أن هذا أكبر فريق من المحققين ترسله المحكمة على الإطلاق. وذكرت هيئة الادعاء أن الفريق يضم محققين وخبراء بالطب الشرعي، أوفدت هولندا بعضهم.
 ومن المقرر أن يجري الخبراء مقابلات مع الشهود وأن يحافظوا على الأدلة ويحللوها، بالإضافة إلى دعم المحققين الوطنيين في الحفاظ على الأدلة.
 وعلاوة على ذلك، من المقرر أيضا أن يعمل الفريق مع خبراء الطب الشرعي الفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا بالفعل. وأوضحت هيئة الادعاء أنه لا بد أن يتم تنسيق جميع أعمال الخبراء المعنيين في منطقة الصراع بفاعلية.
 يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت بالفعل تحقيقات في جرائم الحرب المزعومة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا. وتتولى المحكمة التي تقع في لاهاي محاكمة الأفراد من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
 يذكر أن روسيا لا تعترف بالمحكمة، بينما اعترفت أوكرانيا بوضوح بصلاحية المحكمة في أراضيها الأساسية.

 

المصدر: د ب أ
المحكمة الجنائية الدولية
أوكرانيا
آخر الأخبار
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©