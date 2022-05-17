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انتخابات لبنان.. النتائج النهائية تكشف مفاجآت
فرز الأصوات في مركز اقتراع بالعاصمة بيروت
17 مايو 2022 20:00

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات لبنان، اليوم الثلاثاء، أن جماعة حزب الله، وحلفاءها فقدوا أغلبيتهم في البرلمان اللبناني في الانتخابات العامة، في ضربة كبيرة لحزب الله، تعكس الغضب من النخبة الحاكمة في لبنان، وفقا لوكالة «رويترز».

وفي أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020، حصد سياسيون إصلاحيون جدد 12 مقعدا، وهو ما يمثل تطورا كبيرا مفاجئا في نظام لطالما هيمنت عليه جماعات بعينها.
وحقق معارضو حزب الله مكاسب، بما في ذلك حزب القوات اللبنانية.

وزعم حزب القوات اللبنانية أنه تجاوز التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله كأكبر حزب مسيحي منفرد في لبنان.

وتركت النتائج البرلمان منقسما إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، مما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي.

المصدر: وكالات
لبنان
حزب الله
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