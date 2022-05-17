«الوزراء السعودي» يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للدولة
الملك سلمان خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي
17 مايو 2022 18:22
الاتحاد - أبوظبي
هنأ مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.
وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): «هنأ مجلس الوزراء الوزراء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وعبر المجلس خلال الجلسة عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق.