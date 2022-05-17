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برلمان فنلندا يوافق على تقديم طلب الانضمام للناتو
برلمان فنلندا يوافق على تقديم طلب الانضمام للناتو
17 مايو 2022 17:37

وافق البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء، بواقع 188 نائبا مقابل اعتراض ثمانية، على تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويفسح التصويت، الذي جاء في ختام يومين من المناقشات، الطريق أمام تقدم فنلندا بطلب للانضمام لعضوية الحلف الدفاعي الغربي.
وكان الرئيس سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين أعلنا، الأحد الماضي، عن رغبتهما في تقديم طلب انضمام للناتو. ويتعين حاليا أن يقوم نينيستو بتوقيع الطلب ليتم تسليمه، مع وثيقة سويدية مماثلة، في مقر الناتو في بروكسل.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي وقّعت بالفعل على طلب بلادها صباح اليوم.

 

المصدر: د ب أ
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