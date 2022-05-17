الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
المستشار الألماني يناقش هاتفياً مع زيلينسكي الوضع في أوكرانيا
المستشار الألماني يناقش هاتفياً مع زيلينسكي الوضع في أوكرانيا
17 مايو 2022 16:52

 أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن المحادثات دارت حول الوضع العسكري والإنساني الراهن في أوكرانيا.
وبحسب البيانات، كان شولتس وزيلينسكي متفقين على ضرورة التوصل «لحل دبلوماسي تفاوضي بين أوكرانيا وروسيا»، وهو ما يتطلب من روسيا إنهاء الأعمال العسكرية على الفور وسحب قواتها من أوكرانيا، وفقاً للمتحدث.
وأضاف المتحدث أن المستشار والرئيس الأوكراني تبادلا وجهات النظر حول إمكانيات تقديم ألمانيا المزيد من الدعم، و«اتفقا على البقاء على اتصال وثيق».

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©