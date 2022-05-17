المستشار الألماني يناقش هاتفياً مع زيلينسكي الوضع في أوكرانيا

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن المحادثات دارت حول الوضع العسكري والإنساني الراهن في أوكرانيا.

وبحسب البيانات، كان شولتس وزيلينسكي متفقين على ضرورة التوصل «لحل دبلوماسي تفاوضي بين أوكرانيا وروسيا»، وهو ما يتطلب من روسيا إنهاء الأعمال العسكرية على الفور وسحب قواتها من أوكرانيا، وفقاً للمتحدث.

وأضاف المتحدث أن المستشار والرئيس الأوكراني تبادلا وجهات النظر حول إمكانيات تقديم ألمانيا المزيد من الدعم، و«اتفقا على البقاء على اتصال وثيق».