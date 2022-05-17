لافروف: انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمثل فارقاً كبيراً

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن من المحتمل ألا يمثل انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "فارقا كبيرا" لأن الدولتين تشاركان منذ وقت طويل في التدريبات العسكرية للحلف.

أضاف لافروف "تشارك فنلندا والسويد، إضافة إلى دول محايدة أخرى، في التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ سنوات".

وأضاف "حلف شمال الأطلسي يضع أراضيهما في حسبانه عندما يخطط لتوسعات عسكرية شرقا. بالتالي فإنه بهذا المفهوم ليس من المحتمل أن يكون هناك فارق كبير. سوف نرى كيف تُستخدم أراضيهما في تدريبات حلف شمال الأطلسي".