مصر تحث جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس

حثت مصر اليوم الثلاثاء جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في القاهرة، في بيان صحفي اليوم، بأن "مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، وأننا نؤكد مرة

أخرى على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي".

وشدَّد المتحدث على "حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير"، مؤكدا في هذا

الإطار على أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى

ثابتة.

يأتي ذلك عقب توترات رافقت دخول رئيس الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا فجر اليوم للعاصمة طرابلس .

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا مغادرة الأخير رفقة عدد من أعضاء حكومته العاصمة "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء".