اليابان تعتزم استقبال سائحين ملقحين من 4 دول

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم استقبال مجموعات صغيرة من السائحين الملقحين من الولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند وسنغافورة كتجربة في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك قبل البدء في استقبال مجموعات كبيرة من السائحين في يونيو المقبل.

يذكر أن اليابان أغلقت حدودها أمام السائحين الأجانب منذ المرحلة الأولى لجائحة كورونا عام 2020. ولكنها تقوم بتخفيف القيود المفروضة على السفر على مراحل منذ مارس الماضي، حيث تستقبل رجال الأعمال والعاملين في مجال العلوم التقنية والطلاب، في ظل تحسن الوضع الوبائي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه خلال المرحلة التجريبية، سوف تتوجه جماعات صغيرة ضمن جولات محددة مقصورة على مناطق، قبلت حكومات المقاطعات استقبالهم فيها بحيث يمكن تنظيم أنشطتهم.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة إنه سوف يسمح للزائرين، الذين حصلوا على ثلاث جرعات لقاح بالمشاركة في هذا البرنامج.

وسوف تتيح التجربة للحكومة معرفة ما إذا كان يمكنها متابعة حركة السائحين ومعرفة كيفية التعامل في حال ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا، عندما يتم فتح الحدود بصورة كاملة.