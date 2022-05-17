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شنغهاي.. "صفر كوفيد" والإغلاق على الملايين يتواصل
عامل يرتدي بدلة واقية يتناول طعامه في منطقة سكنية مغلقة في شنغهاي ، الصين
17 مايو 2022 12:11

أعلنت شنغهاي الثلاثاء بأنها نجحت في الوصول إلى "صفر كوفيد" في كافة مناطقها، في وقت ما زال ملايين السكان يخضعون لتدابير إغلاق في كبرى المدن الصينية.

وفي مواجهة أكبر تفش لكوفيد منذ بداياته، فرضت السلطات الصينية قيودا مشددة على سكان المدينة التي تعد 25 مليون نسمة في مطلع أبريل. وما زالت الصين آخر قوة اقتصادية كبرى مغلقة أمام العالم.


وقال مفوض الصحة في شنغهاي تشاو داندان للصحافيين الثلاثاء "حققت جميع مناطق شنغهاي الـ16 صفر كوفيد على مستوى المجتمع".
ويعني ذلك أن أيا من الإصابات الألف الجديدة التي سجّلت الثلاثاء لم ترصد خارج مناطق الحجر الصحي، بحسب سلطات المدينة.

وأفاد نائب رئيس البلدية تشن تونغ الأحد أن المدينة ستعيد تدريجيا فتح الأنشطة التجارية اعتبارا من الأسبوع الجاري، من دون تقديم تفاصيل.
لكن ما زال الملايين في شنغهاي غير قادرين على مغادرة مجمعاتهم السكنية الثلاثاء.

وما زال أكثر من 3,8 ملايين شخص رسميا يخضعون لأشد أشكال الإغلاق في المدينة، بحسب الأرقام الرسمية.
وتشمل استراتيجية الصين لتحقيق صفر إصابات بكوفيد الإغلاق الصارم للحدود وفرض تدابير حجر صحي لفترات مطوّلة وإجراء فحوص سريعة وعلى نطاق واسع وإجراءات إغلاق مستهدفة.

المصدر: وكالات
شنغهاي
كورونا
الصين
كوفيد 19
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