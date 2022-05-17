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أنباء عن اشتباكات في العاصمة الليبية.. ومغادرة باشاغا
أنباء عن اشتباكات في العاصمة الليبية.. ومغادرة باشاغا
17 مايو 2022 11:37

اندلعت مواجهات في طرابلس، الثلاثاء، بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان، دخولها إلى العاصمة طرابلس.
 
وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس .

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا، المكلف من مجلس النواب، مغادرة الأخير رفقة عدد من أعضاء حكومته العاصمة  طرابلس بعد وصولهم إلى هناك فجر اليوم الثلاثاء.

وفي بيان مقتضب، أفاد المكتب بأن الخروج تم "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب 
الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.

وتوجهت حكومة باشاغا بالشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، ولأهالي مدينة 
طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

 

المصدر: د ب أ
طرابلس
ليبيا
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