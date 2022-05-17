الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا

يقف أشخاص في طابور عند السفارة الأمريكية في هافانا
17 مايو 2022 10:10
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفف القيود المفروضة على السفر إلى كوبا.
ومن بين أمور أخرى، سيتم تعزيز الخدمات القنصلية ومعالجة التأشيرات في السفارة الأميركية في هافانا مرة أخرى للسماح لمزيد من الكوبيين بدخول الولايات المتحدة لرؤية أقاربهم.
وسيتم رفع الحد الأعلى المطبق سابقا لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى الأقارب في كوبا. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة طفيفة في السفر بين البلدين.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح للقطاع الخاص الكوبي إمكانية أفضل للوصول إلى خدمات الإنترنت الأميركية ومنصات التجارة الإلكترونية. ووصفت وزارة الخارجية الكوبية في بيان القرار بأنه "خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح".
وقالت الوزارة في هافانا: "لكن هذا لم يغير شيئا بشأن الحظر الأميركي المفروض على كوبا أو إجراءات الحصار الاقتصادي المركزية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".
وفي نهاية أبريل، أجرت الولايات المتحدة وكوبا محادثات مباشرة بشأن الهجرة على مستوى دبلوماسي رفيع للمرة الأولى منذ أربع سنوات. ونوقش، في جملة أمور، تنفيذ اتفاقات الهجرة القائمة.
وتراجعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن الانفراج بين الولايات المتحدة وكوبا الذي جرى في عهد سلفه باراك أوباما. وشدد ترامب العقوبات على كوبا.