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الشيوخ الأميركي بصدد الموافقة على مساعدات بـ40 مليار دولار لأوكرانيا
من مجلس الشيوخ الأميركي
17 مايو 2022 15:06

صوت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين عن منح أوكرانيا مساعدات إضافية قيمتها 40 مليار دولار لدعمها في الحرب ضد روسيا، مما يمهد المجال لتصويت محتمل على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد تعطل المساعدات العسكرية والإنسانية بسبب معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وتم التصويت بتأييد 81 مقابل اعتراض 11 وهو الأول من ثلاث جولات تصويت إجرائية محتملة تمهد الطريق نحو تمرير مجلس الشيوخ التمويل الذي طلبته إدارة الرئيس جو بايدن للحفاظ على استمرارية المساعدات إلى حكومة كييف بعد قرابة ثلاثة شهور على بدء الهجوم الروسي.

ووافق مجلس النواب على المساعدات في العاشر من مايو، لكن القرار تعثر في مجلس الشيوخ بعد رفض السيناتور الجمهوري راند بول السماح بتصويت سريع عليه.

وعلى الرغم من الأغلبية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب فإن قواعد مجلس الشيوخ تنص على ضرورة التصويت بالإجماع للانتقال سريعا إلى التصويت النهائي على معظم القرارات.

المصدر: وكالات
الشيوخ الأميركي
أوكرانيا
مساعدات
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