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كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
17 مايو 2022 08:20

 قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية نشرت قوات الجيش لتوزيع أدوية لعلاج كوفيد-19، فضلا عن نشر أكثر من عشرة آلاف من أفراد الأطقم الطبية لرصد الإصابات المحتملة بالمرض في إطار مواجهة البلاد موجة واسعة من الإصابات بفيروس كورونا.

ويواجه البلد المعزول أول تفش يعلنه لمرض كوفيد-19 كانت قد أكدته في الأسبوع الماضي، الأمر الذي عزز مخاوف من أزمة كبيرة بسبب عدم توفر اللقاحات وعدم وجود بنية تحتية طبية ملائمة.
وسجلت مقرات مكافحة طوارئ الجائحة في البلاد أكثر من 269510 إصابات جديدة بأعراض حمى ليصل الإجمالي إلى مليون و483060. وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الوفيات زادت إلى 56 مساء الاثنين، ولم تذكر عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19.
وقالت الوكالة إن "قوة كبيرة" من الفرق الطبية التابعة للجيش انتشرت على الفور لدعم توفير الأدوية في العاصمة بيونجيانج، بؤرة التفشي، بموجب أوامر من زعيم البلاد كيم جونج أون.
وأضافت أن مهمة الفريق هي "القضاء على أزمة الصحة العامة" في بيونجيانج.
كما تم تكثيف جهود رصد المرض إذ تم نشر نحو 11 ألفا من مسؤولي الصحة والمعلمين وطلبة الطب للانضمام إلى جهود إجراء "فحص طبي مكثف لجميع السكان" في أنحاء البلاد لرصد وعلاج المصابين بالحمى.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس قد ينتشر على نحو سريع في كوريا الشمالية في ظل غياب برامج التطعيم ورفض البلاد للمساعدات الدولية.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
بيونج يانج
كورونا
كوفيد 19
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