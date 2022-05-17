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أميركا تعلن اختبار صاروخ أسرع من الصوت 5 مرات
أرشيفية
17 مايو 2022 07:33
قالت القوات الجوية الأميركية، إنها اختبرت بنجاح سلاحاً فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات.
وأضافت في بيان أن الاختبار أجري يوم السبت قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز بي-52 سلاح استجابة سريعة يطلق من الجو.
والولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي يطور أسلحة فرط صوتية التي تزيد سرعتها وقدرتها على المناورة صعوبة رصدها واعتراضها.
المصدر: وكالات
صاروخ
أسرع من الصوت
اميركا
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