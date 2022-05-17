المجلس العسكري في مالي يعلن إحباط محاولة انقلابية

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين أنّه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية
وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة التي شكّلها المجلس العسكري إنّه مجموعة صغيرة من الضباط وضبّاط الصفّ الماليّين المناهضين للتقدّميين حاولت تنفيذ انقلاب ليل 11-12 مايو 2022".
وأضاف البيان أنّ "هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية". وأكّدت الحكومة أنّ "المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيّتها". ولم يذكر البيان أيّ تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتّهمين بتنفيذها، مكتفياً بالقول إنّ السلطات اعتقلت عدداً من الضالعين فيها الذين ستتمّ محاكمتهم، من دون أن يحدّد عددهم.
وأكّد البيان أنّه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود.
وقالت الحكومة في بيانها إنّ "الوضع تحت السيطرة وتدعو المواطنين الى الهدوء".