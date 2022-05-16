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كوريا الشمالية تشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا
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17 مايو 2022 02:11

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية سجلت 269510 حالات جديدة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالحمى، إضافة إلى تسجيل ست وفيات أخرى وسط تفش لمرض كوفيد-19 في البلاد.
وبذلك، يرتفع عدد المصابين بالحمى إلى مليون و483060.
 كانت منظمة الصحة العالمية حذرت، الاثنين، من أن مرض كوفيد-19 قد ينتشر بسرعة في كوريا الشمالية، حيث تقول إن برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض لم تبدأ بعد.
وقال بونام خيترابال سينغ، المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية لمنطقة جنوب شرق آسيا، في بيان أُرسل للصحفيين "مع عدم بدء التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد حتى الآن، هناك خطر أن ينتشر الفيروس بسرعة بين جموع الناس ما لم تُتخذ إجراءات فورية ومناسبة لاحتوائه".
وذكرت المنظمة في البيان نفسه أنها لم تتلق بعد أي معلومات عن الانتشار من السلطات المحلية بشكل مباشر.

المصدر: رويترز
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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