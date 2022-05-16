السودان يؤكد أهمية دور فرنسا في أمن أفريقيا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية التعاون والتنسيق بين السودان وجمهورية فرنسا، لاستتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. جاءت تصريحات البرهان خلال استقباله مساء الاثنين، المبعوث الفرنسي لمنطقة الساحل والصحراء، السفير برونو فوشي، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا). وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في تشاد وليبيا، وارتباط ذلك بمجريات الأوضاع في السودان، إلى جانب أوجه التعاون المشترك بين الخرطوم وباريس، في استقرار المنطقة. وأكد رئيس مجلس السيادة حرص السودان على الاستقرار في الجارة تشاد. وبشأن التعاون الأمني، أشار البرهان إلى تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية باعتبارها نموذجاً للتعاون الأمني الثنائي بين دول القارة الأفريقية. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وتأثيراتها المحتملة على أمن المنطقة. كما قدم رئيس مجلس السيادة، للمبعوث الفرنسي لمنطقة الساحل والصحراء، تنويرا حول الأوضاع في البلاد، وسير عملية الحوار السوداني الذي تيسره الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيحاد)، بهدف التوصل إلى توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.