الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب
تشوغويل كوكالا مايغا رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مالي
17 مايو 2022 01:23

قالت الحكومة المؤقتة في مالي، الاثنين، إن ضباطاً عسكريين حاولوا تنفيذ انقلاب الأسبوع الماضي. 
وأضافت المجلس العسكري الحاكم في مالي أن من نفذوا محاولة الانقلاب «مدعومين من الغرب».
وكان المجلس العسكري، بقيادة عصيمي غويتا، أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا وتولى السلطة.
كان المجلس العسكري في مالي أعلن، في بيان الأحد، انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل ومن قوة عسكرية متعددة الجنسيات في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لمحاربة الجماعات الإرهابية.

المصدر: وكالات
مالي
محاولة انقلاب
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بفوزه في الانتخابات
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بفوزه في الانتخابات
اليوم 10:37
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
اليوم 10:27
يقف أشخاص في طابور عند السفارة الأمريكية في هافانا
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا
اليوم 10:10
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©