مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب

تشوغويل كوكالا مايغا رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مالي
17 مايو 2022 01:23
قالت الحكومة المؤقتة في مالي، الاثنين، إن ضباطاً عسكريين حاولوا تنفيذ انقلاب الأسبوع الماضي. وأضافت المجلس العسكري الحاكم في مالي أن من نفذوا محاولة الانقلاب «مدعومين من الغرب». وكان المجلس العسكري، بقيادة عصيمي غويتا، أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا وتولى السلطة. كان المجلس العسكري في مالي أعلن، في بيان الأحد، انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل ومن قوة عسكرية متعددة الجنسيات في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لمحاربة الجماعات الإرهابية.