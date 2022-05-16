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وصول جنود أوكرانيين أجلوا من "آزوفستال" إلى نوفوازوفسك
وصول جنود أوكرانيين تم إجلاؤهم من ماريوبول
17 مايو 2022 01:10

قال شاهد من رويترز، إن الجنود الأوكرانيين الذين أجلوا من مصنع "آزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبول وصلوا في وقت متأخر الاثنين إلى مدينة نوفوازوفسك.
وأضاف الشاهد أن بعض الذين إجلوا نُقلوا من الحافلات على محفات.
وتخضع نوفوازوفسك الآن لسيطرة قوات مدعومة من روسيا.
وقال شاهد عيان من وكالة رويترز للأنباء، إن حوالي 12 حافلة غادرت المصنع. ولم يتسن تحديد عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات. ولم يتضح أيضاً ما إذا كانوا جميعاً من بين 40 جريحاً من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا في أنفاق تحت المصنع.

المصدر: رويترز
ماريوبول
إجلاء
مصنع آزوفستال
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