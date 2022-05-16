لندن تطالب بسرعة انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»

اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الاثنين، أن على السويد وفنلندا أن تنضما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في أسرع وقت" لأن "انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا".

وقالت تراس، في بيان، إن "المملكة المتحدة تدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف. يجب أن تنضما إلى الحلف في أسرع وقت، إن انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا".

وأضافت أن الحكومة "تتطلع إلى العمل معهما بوصفهما عضوين جديدين في الحلف الأطلسي وهي مستعدة لأن تقدم إليهما مساعدتها الكاملة خلال عملية الانضمام".

ووقعت المملكة المتحدة مع السويد وفنلندا، الأسبوع الفائت، اتفاقات دفاع وحماية متبادلة في حال التعرض لعدوان، وذلك في غمرة إعلانهما قرارهما تقديم طلب الانضمام إلى «الناتو».

واعتبرت تراس أن هذه الاتفاقات "تثبت التزامنا الصارم والراسخ حيال البلدين خلال هذه العملية وما بعدها".

المصدر: آ ف ب