صحف عالمية: محمد بن زايد قائد محنك وصاحب رؤية ثاقبة

لندن (الاتحاد)

بالتزامن مع تواصل توافد المزيد من قادة دول العالم على أبوظبي، لتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله» ثراه، لا تزال كبريات وسائل الإعلام الدولية المطبوعة والمرئية والإلكترونية، تحفل بالتقارير الإخبارية والتحليلية، التي تحتفي بمرحلة الانطلاقة الجديدة للإمارات، التي دُشِنَت مع انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة.

حرصت مجلة «ذا ستاتسمان» البريطانية واسعة الانتشار، على إبراز الدور القيادي، الذي طالما اضطلع به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ أن كان ولياً لعهد أبوظبي، مشددة على التقدير الإقليمي والدولي واسع النطاق، الذي يحظى به سموه كذلك، بوصفه أحد أكثر القادة حنكة في المنطقة والعالم.

كما أبرزت المجلة النظرة الثاقبة والاستراتيجية، التي يتمتع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائلة إن سموه دائماً، ما يستلهم التاريخ في نقاشاته، عبر وضع القضايا موضع البحث في سياقاتها التاريخية.

وأشارت «ذا ستاتسمان» في الوقت نفسه، إلى المواقف الحازمة والواضحة، التي اتخذتها الإمارات على مدار السنوات الماضية، في مواجهة جماعات العنف والتطرف والإرهاب، وذلك على هدي السياسات التي شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقوة، في صياغتها، ووضعها موضع التطبيق.

ولم يكن مستغرباً في ضوء المكانة الاستثنائية، التي اكتسبتها الإمارات بفضل هذه السياسات الرشيدة، وما نسجته في غمار ذلك من شبكة علاقات متنوعة وقوية ومتوازنة بمختلف الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً، أن تصبح على مدار الأيام القليلة الماضية، بمثابة قِبلة، لحشد غير مسبوق من القادة العرب والأجانب، حرصوا على تقديم التعازي بشكل شخصي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشدد موقع «كريستيان ساينس مونيتور» الإلكتروني الأميركي، على أن هذه الزيارات، التي لم تهدأ وتيرتها منذ يوم السبت الماضي، تجسد الموقع المتميز الذي تتبوأه الإمارات على الخريطة الدبلوماسية العربية والدولية، بما جعلها تستقبل عدداً من القادة الأبرز على مستوى العالم، في غضون 72 ساعة فحسب، في مشهد دبلوماسي نادر الحدوث.

وشملت هذه الزيارات عدداً كبيراً من الرؤساء والملوك العرب، من بينهم سلطان عُمان وعاهل الأردن والرئيسان المصري والتونسي ورئيس الوزراء العراقي، وذلك بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام نجل ولي عهد المملكة المتحدة، وكذلك الرئيسيْن الألماني فرانك فالتر-شتاينماير والإسرائيلي إسحاق هيرتزوج، وملك إسبانيا فيليبي السادس.

من جانبه، سلط موقع «إنسايدر بيبر» الأميركي الضوء على إسهامات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال السنوات الماضية وجهوده في تقدم ورفعة الإمارات، لافتة إلى أن الدولة بجهوده نجحت في إرسال أول رائد عربي إلى الفضاء و«مسبار الأمل» إلى المريخ، كما لعبت دوراً جوهرياً في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وفي باكستان، أشار موقع «جيو تي في»، إلى عمق العلاقات الإماراتية الباكستانية، لافتاً إلى ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال زيارته إلى الإمارات أمس الأول، من ثقته في أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيقود الإمارات إلى آفاق جديد من التطور والتقدم خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أن الإمارات وباكستان تجمعهما روابط أخوة قوية، ضاربة بجذورها في التاريخ.

وقال شريف: «إن باكستان ملتزمة بتعزيز وتعميق تعاونها الثنائي القوي مع الإمارات، لاسيما في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار».