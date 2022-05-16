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إجلاء جنود أوكرانيين من مصنع «آزوفستال»
مصنع «آزوفستال» في ماريوبول
16 مايو 2022 23:48

أجلت حافلات، اليوم الاثنين، جنودا أوكرانيين كانوا متحصنين في مصنع «آزوفستال» للصلب في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.
وقال شاهد عيان من وكالة رويترز للأنباء إن حوالي 12 حافلة غادرت المصنع.
ولم يتسن تحديد عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات. ولم يتضح أيضا ما إذا كانوا جميعا من بين 40 جريحا من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا تحت المصنع. ويقال إن نحو 600 جندي كانوا بالداخل.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى هدنة في مجمّع «آزوفستال» للصلب، آخر معقل للمقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول من أجل إجلاء الجرحى المقاتلين من الأوكرانيين.
وقالت الوزارة في بيان: «هناك وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي وفتح ممر إنساني ينقل من خلاله الجنود الأوكرانيون الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفوازوفسك».

المصدر: وكالات
ماريوبول
مصنع آزوفستال
إجلاء
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