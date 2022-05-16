ولاية أميركية تتوقع ارتفاع إصابات «كورونا»

تستعد ولاية نيويورك، الآن، لارتفاع مستوى الإنذار ضد فيروس كورونا خلال الأيام القادمة. سيتطلب ذلك إعادة النظر في فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين. طبقاً لتوجيه نشر في الموقع الإلكتروني لوزارة صحة المدينة، فإنه "في حال رفع مستوى الإنذار ضد كورونا في نيويورك، ستدرس المدينة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة". تجاوزت الحالات الجديدة لكل 100 ألف شخص على مدى الأيام السبعة الماضية 300 حالة على مستوى المدينة، وسجلت جزيرة "ستاتن" أعلى عدد من الإصابات (390) تليها مانهاتن حوالي 366. قبل شهر، كان المعدل على مستوى المدينة ككل أقل من 200 إصابة لكل 100 ألف شخص. وجاءت النتيجة إيجابية بالفيروس لنحو 8% من الأشخاص الذين أجروا اختبار «كورونا» على مدى الأيام السبعة الماضية.في وقت سابق من الشهر الحالي، انتقلت المدينة من إنذار منخفض إلى مستوى إنذار متوسط. وجاء، في بيان أصدره مكتب عمدة المدينة إريك أدامز "تستعد نيويورك الآن لدخول محتمل لمستوى مرتفع من الإنذار ضد «كوفيد - 19» في الأيام القادمة. نوصي كافة سكان نيويورك بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة لحماية أنفسهم والآخرين".