أردوغان يرد بحزم على طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي
16 مايو 2022 22:07
رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بحزم على طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال أردوغان إن وفدي البلدين ينبغي ألا يتجشما عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على ملف الانضمام إلى الحلف. وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن تركيا لن توافق على مساعي البلدين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفاً أن برلمان السويد يضم إرهابيين. وتقول أنقرة إن السويد وفنلندا تأويان أشخاصاً تقول إنهم مرتبطون بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني. وقال أردوغان "لا يوجد لدى أي من هاتين الدولتين موقف واضح ومفتوح تجاه التنظيم الإرهابي. كيف يمكننا أن نثق بهما؟". وقالت وزارة الخارجية السويدية في وقت سابق اليوم إن كبار ممثلي السويد وفنلندا يعتزمون التوجه إلى تركيا لإجراء محادثات لبحث اعتراضات أنقرة. وقال أردوغان عن الزيارة المزمعة "إنهم يأتون إلى تركيا يوم الاثنين. هل يأتون لإقناعنا؟ معذرة.. فينبغي ألا يتعبوا أنفسهم". وأضاف أردوغان إن حلف الأطلسي سيصبح "مكانا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية" إذا انضم البلدان. كانت الولايات المتحدة وفرنسا أعربتا عن دعمهما طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إنه واثق من أن الحلف سيتوصل إلى إجماع لضم الدولتين اللتين كانتا تتبعان سياسة الحياد.