جامعة الدول العربية: خليفة حمل الأمانة واضطلع بدور  كبير في نهضة الإمارات

القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حمل الأمانة، واضطلع بالدور الكبير في نهضة دولة الإمارات هو وإخوانه حُكام دولة الإمارات.

واستذكر السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي خلال جلسة التأبين التي أقامتها جامعة الدول العربية أمس الأول، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك لتأبين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، على الصعيد الوطني وعلى صعيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، مؤكداً أنه حمل الأمانة، واضطلع بالدور الكبير في نهضة دولة الإمارات هو وإخوانه حُكام دولة الإمارات.

وقال: «إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أرسى دعائم الخير والبذل والعطاء، وكان مخلصاً لوطنه وأمته»، مؤكداً أن مواقف دولة الإمارات واضحة وجلية في القضايا العربية، وفي المنظمات الإقليمية والدولية.

وأعرب عن ثقته بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيسير على نهج والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك نهج أخيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الذوادي: تحقق في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الكثير من الإنجازات التنموية النوعية في شتى المجالات، وسجلت الدولة حضوراً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً قوياً على كافة الصُعد.

من جانبه، وجه السفير علي الحلبي مندوب الجمهورية اللبنانية الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، العزاء لدولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى دوره الوطني والعربي الكبير.

وقال: «إنه ثمرة من ثمار شجرة مثمرة أعطت الكثير للأمتين العربية والإسلامية ولدولته، حتى أضحت في مصاف الدول المتقدمة ونموذجاً يحتذى به».

وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

من جهته، جدد السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية خالص عزاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في هذا المصاب الجلل.

وقال: «إذا غيب الموت المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فإن مآثره وأعماله الكثيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية داخل دولة الإمارات وخارجها خالدة في ذاكرتنا، فضلاً عن مساهمة الفقيد الكبيرة بجانب والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء أنجح اتحاد عربي في تاريخنا العربي الحديث».

وبدوره، قال هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية: «إن الحديث عن مآثر فقيد الأمة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يمكن أن نوجزها في هذه الكلمات القليلة، فقد كان الراحل، رجلاً من أعز وأعظم الرجال، وقائداً من أعظم القادة الذين سيخلدهم التاريخ، كان قائداً ملهماً فذاً».

وأضاف: «إن قيادته كانت حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمتيه العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، فقد أسهم بحكمته ورؤيته الثاقبة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، لتتواصل مسيرة النماء والتنمية والتطور في ظل قيادته الحكيمة على مدار 18 عاماً منذ توليه الحكم في عام 2004، وقد حققت خلالها دولة الإمارات الشقيقة إنجازات تاريخية ونجاحات متسارعة في شتى المجالات».

واستذكر في كلمته مسيرة الخير والعطاء التي قادها الراحل الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ودورها في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الصعيدين العربي والدولي ودعمه لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترجمة أهدافه، وأياديه الكريمة التي أعطت للعمل الإنساني الخيري أبعادًا وآفاقا جديدة، ودوره الملموس في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ونصرة قضايا الدول العربية واستقرارها.

من جانبه، قدم السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة خالص العزاء لفقيد الأمة، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال في كلمته: «إن الأمة العربية فقدت قائداً عربياً دعم من خلال قيادته لدولة الإمارات مسيرة العمل المشترك بشكل فعال، مكرساً نهج والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحقيق التضامن العربي، وظل متفانياً في خدمة شعبه»، متمنياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التوفيق والنجاح في قيادة دولة الإمارات.

من جهته، نعى السفير أحمد البكر مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائلاً: «لقد فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائداً حكيماً على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي، وتميزت مسيرته الحافلة في إنماء وازدهار دولة الإمارات، وتحقيق الاستقرار في منطقننا العربية».

وأضاف: «ستبقى إنجازات الفقيد الراحل ودوره المميز في دعم وترسيخ مسيرة العمل العربي المشترك في أذهاننا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان».

كما قدم سعادته باسم دولة الكويت التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وذلك لانتخابه بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة لدولة الإمارات على طريق الخير والنماء.