دول عربية: فقدنا قائداً حكيماً قدم المواقف الخالدة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت الدول العربية أنها فقدت بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، قائداً بارزاً وصديقاً مخلصاً حمل القضايا العربية على عاتقه في المحافل الدولية، وكرس جهده لخدمة وطنه والقضايا العربية والإسلامية، وأن الوطن العربي فقد قائداً حكيماً قدم لوطنه وللأمتين العربية والإسلامية الكثير من الدعم والمواقف الخالدة، مؤكدين الثقة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، في أنه سيسير على درب مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأعرب السفير محمد أبو الخير مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية عن خالص التعازي لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال، في كلمة مصر أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لتأبين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه: «لقد فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائداً بارزاً وصديقاً مخلصاً، حمل القضايا العربية على عاتقه في كافة المحافل العربية والدولية، وكرس جهده لخدمة وطنه والقضايا العربية والإسلامية، ولم يدخر جهداً في دعم كل محتاج».

وأشار إلى أنه في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، تعززت كافة أوجه علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي اكتنفتها تحديات خطيرة في المنطقة العربية.

وقال: «أتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «حفظه الله»، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع سموه رئيساً لدولة الإمارات، مؤكداً ثقته في أنه سيسير على درب مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

من جهته، قدم المستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى جامعة الدول العربية خالص التعازي والمواساة في فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية. وقال: إن سلطنة عُمان قيادة وحكومة وشعباً تشارك دولة الإمارات أحزانها في مصابها الجلل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، معرباً عن خالص تمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بالتوفيق والسداد.

واستذكر السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمته، الإسهامات الجليلة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ودوره في رفعة دولة الإمارات، التي كرّس حياته في خدمة مسيرة التمكين فيها، وفي قضايا أمته العربية والإسلامية، وترك سجلاً داعماً من المواقف الصادقة، ورث الحكمة من والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

وقال: «إننا في المملكة الأردنية الهاشمية، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، نشارك أهلنا في الإمارات العربية المتحدة بالغ الحزن وعميق الأسى بهذا الفقد الجلل، الذي أعلن فيه الديوان الملكي الهاشمي الحداد عليه لمدة 40 يوماً بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، كما أعلنت المملكة حالة الحداد العام وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام».

وأضاف: «إن انتقال دفة الحُكم وتسليم القيادة وإجماع قادة دولة الإمارات والمجلس الأعلى للاتحاد على انتخاب ومبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات، هو قرار وموقف حكيم، كون سموه يتسم برؤيةٍ سياسيةٍ وازنة، ومواقف عروبيةٍ خالصةٍ وصادقة، ولما له من إسهاماتٍ واضحة في رفعة وبناء دولة الإمارات، وحضورها الإقليمي والدولي».

إلى ذلك، أعرب السفير محمد إلياس المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية عن تعازيه لدولة الإمارات، منوهاً بمناقب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، «طيب الله ثراه»، باعتباره امتداداً لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومتمنياً التوفيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية: إن العرب جميعاً يعتزون بتجربة دولة الإمارات، لأنها مضت في مسيرة تنموية غير مسبوقة، وهي قصة نجاح، وما أحوجنا في الأمة لهذا النجاح، الذي نريد أن نستلهم منه، فشكراً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، ولصاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، «حفظه الله»، متمنياً له التوفيق في قيادة دولة الإمارات.

بدوره، قدم السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات على فقيد الوطن.

وقال: «إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان رمزاً للعمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهداً في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزاً يحتذى به في كافة المجالات».

بدوره، قال السفير مهند العكلوك السفير المناوب لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية: إن دولة فلسطين، قيادة وشعباً، تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولقد سارع أخوه الرئيس محمود عبّاس بنعيه وتقديم أسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية الصادقة، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، ولجميع آل نهيان الكرام، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وكافة أصحاب السمو حكام دولة الإمارات، وشعبها الشقيق، وأعلن الحداد في دولة فلسطين حزناً على المغفور له.

وقال: «لقد قدرت دولة فلسطين عالياً، عطاء وقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسيره على خطى والده الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في سبيل نهضة ومسيرة تطور دولة الإمارات، وكذلك دوره السياسي والإنساني المهم في العمل الدولي والعربي المشترك».

وقدم مندوبو اليمن وليبيا والعراق وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا والجزائر خالص العزاء والمواساة في فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدين أن الوطن العربي فقد قائداً حكيماً قدم لوطنه وللأمتين العربية والإسلامية الكثير من الدعم والمواقف الخالدة.