ماكرون يختار امرأة لرئاسة الحكومة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار إليزابيث بورن رئيسة للوزراء. وستعهد إلى بورن الآن مهمة تشكيل حكومة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. كانت بورن وزيرة للعمل في حكومة جان كاستيكس التي استقالت في وقت سابق اليوم. بذلك، تصبح بورن ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في فرنسا بعد أن شغلت إديت كريسون المنصب لفترة وجيزة خلال رئاسة الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران في أوائل التسعينيات. وتولت كريسون رئاسة الوزراء، قبل 30 عاما، من مايو 1991 لغاية أبريل 1992. وعملت بورن (61 عاما) مع وزراء من الحزب الاشتراكي قبل انضمامها لحكومة ماكرون عندما شغلت لفترة وجيزة منصب وزيرة البيئة عام 2019. ثم تولت وزارة العمل وأشرفت على المفاوضات مع النقابات بشأن إعانات البطالة لبعض الباحثين عن العمل.