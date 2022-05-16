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غرق 11 مهاجراً قبالة السواحل الجزائرية
غرق 11 مهاجراً قبالة السواحل الجزائرية
16 مايو 2022 20:02

غرق 11 مهاجراً جزائرياً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الجزائرية في تيبازة بينما تم إنقاذ خمسة آخرين، بحسب ما ذكر تلفزيون الحياة ومنظمة إغاثية إسبانية الاثنين.

وأفادت القناة الجزائرية على صفحتها في موقع فيسبوك "تيبازة: وفاة 11 حرّاق انطلقوا من شاطئ فوكة" و"نجاة 5 شباب من بينهم طفلان".

ويطلق الجزائريون تسمية "الحراق" على المهاجرين غير الشرعيين.

 

المصدر: وكالات
الجزائر
غرق قارب
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