الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
غرق 11 مهاجراً قبالة السواحل الجزائرية
غرق 11 مهاجراً قبالة السواحل الجزائرية
16 مايو 2022 20:02
غرق 11 مهاجراً جزائرياً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الجزائرية في تيبازة بينما تم إنقاذ خمسة آخرين، بحسب ما ذكر تلفزيون الحياة ومنظمة إغاثية إسبانية الاثنين.
وأفادت القناة الجزائرية على صفحتها في موقع فيسبوك "تيبازة: وفاة 11 حرّاق انطلقوا من شاطئ فوكة" و"نجاة 5 شباب من بينهم طفلان".
ويطلق الجزائريون تسمية "الحراق" على المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: وكالات
الجزائر
غرق قارب
الأكثر قراءة
دنيا
معلمة أحياء تثير جدلاً واسعاً في مصر
12 مايو 2022
الإمارات
حصيلة إصابات كورونا الجديدة في الإمارات
16 مايو 2022
الإمارات
الإمارات تعلن عن تفاصيل نظام التأمين ضد التعطل
12 مايو 2022
آخر الأخبار
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بفوزه في الانتخابات
اليوم 10:37
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
اليوم 10:27
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا
اليوم 10:10
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©