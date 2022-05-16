بايدن يقر خطة بشأن الصومال

جنود أميركيون يصعدون إلى طائرة على متن حاملة طائرات
16 مايو 2022 19:51
قال مسؤولان أميركيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أذن بإعادة نشر بضع مئات من القوات الأميركية في الصومال، بعد مرور ما يزيد على عام على أمر سلفه دونالد ترامب بسحبهم. وقبل قرار ترامب، كان للولايات المتحدة نحو 700 جندي في الصومال يركزون على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة بحركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الرئيس بايدن وافق على طلب من وزير الدفاع لإعادة تأسيس وجود عسكري أميركي مستمر في الصومال لتكون المعركة ضد حركة الشباب أكثر فاعلية». وأضاف «هذه إعادة نشر لقوات موجودة بالفعل في مسرح العمليات، تدخل إلى الصومال وتخرج منه بين الحين والآخر منذ اتخذت الإدارة السابقة قرارها بالانسحاب». وتنفذ حركة الشباب الإرهابية تفجيرات وهجمات في العاصمة مقديشو ومناطق أخرى. ويعاني الصومال عدم استقرار منذ الإطاحة بنظام سياد بري في 1991. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم يكن لها قوات داخل الصومال منذ أمر ترامب بانسحابها في ديسمبر 2020، فقد نفذ الجيش الأميركي بين الحين والآخر ضربات هناك، ولديه قوات في دول جوار.