«عاصفة صفراء» توقف الرحلات في مطار البصرة

أعلنت عمليات مطار البصرة، اليوم الاثنين، إغلاق المطار بسبب عاصفة ترابية صفراء. وقال مطار البصرة في بيان إنه تم "إيقاف الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار البصرة الدولي حتى إشعار آخر".
وعزت عمليات المطار الأمر إلى "رداءة الجو وانعدام الرؤية بسبب العاصفة التراب".
وكان مطار بغداد أيضاً، قد أعلن اليوم الاثنين، عودة الملاحة إلى طبيعتها بعد تعطلها، بسبب العاصفة الترابية، وأصدرت إدارة المطار تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية، بعد توقف جميع الرحلات الجوية في وقت سابق اليوم، بسبب العواصف الترابية.