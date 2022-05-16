ألمانيا تحذر من استمرار جائحة كورونا وعودة متحورات
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
16 مايو 2022 19:34
دعا وزراء الصحة في حكومات الولايات الألمانية، اليوم الاثنين، إلى الاستعداد في الوقت المناسب لموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد في فصل الخريف. وقالت بيترا جريم-بينه رئيسة مؤتمر وزراء الصحة الألمان، عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ «جائحة كورونا لم تنته بعد. يجب ألا ننخدع بالتراجع الحالي في معدلات الإصابة... بالنظر إلى فصلي الخريف والشتاء، يجب أن نتوقع ظهور متحورات جديدة من الفيروس»، مضيفة أنه يتعين على وزارة الصحة الاتحادية وضع خطة رئيسة لمكافحة الجائحة في أسرع وقت ممكن وتنسيقها مع الولايات. من وجهة نظر الوزراء، تشمل الاستعدادات أيضاً تعديل قانون الحماية من العدوى ليمنح الولايات صلاحيات لمواجهة تفشيات العدوى في الخريف والشتاء. وفي قرار تم تمريره بالإجماع، طُلب من الحكومة الاتحادية بدء العملية التشريعية في أسرع وقت ممكن. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية«سكسونيا-أنهالت» إنه يتعين على الولايات المشاركة بفعالية في مكافحة الجائحة. وبحسب البيانات، يتعين بدءاً من الخريف فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بحسب الوضع الوبائي، إلى جانب تقديم شهادات تفيد بالحصول على التطعيم أو التعافي من الإصابة بكورونا، أو اختبار كورونا سلبي عند الدخول إلى أماكن تنطوي على خطورة عالية لانتشار العدوى، وتطبيق مفاهيم الحماية من العدوى. وكان وزير الصحة الألماني لاوترباخ حذر مطلع هذا الأسبوع من عودة متحور «دلتا» شديد العدوى.