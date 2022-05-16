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ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد بشأن «الناتو»
ماكرون
16 مايو 2022 19:08

أعلن قصر الأليزيه الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا اندرسن في هذا الصدد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «رئيس الجمهورية يدعم بشكل تام القرار السيادي للسويد بالانضمام سريعاً إلى حلف شمال الأطلسي». سبق أن رحب ماكرون بقرار مماثل اتخذته فنلندا في 12 مايو.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
السويد
الناتو
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