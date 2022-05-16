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رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته
جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل
16 مايو 2022 18:57

قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيس، إن الأخير قدم استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.
تمهد هذه الخطوة الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من قبل ماكرون الذي قال عقب إعادة انتخابه لفترة جديدة في أبريل الماضي، إن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر "تركيزاً" مع عدد أقل من الوزراء.
وقال ماكرون إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء.
وقال حلفاء للرئيس ماكرون إنه سيعين على الأرجح امرأة. وإذا حدث ذلك، فستكون الأولى منذ أن شغلت إديت كريسون المنصب لفترة وجيزة خلال رئاسة الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران في أوائل التسعينيات.

المصدر: آ ف ب
جان كاستكس
استقالة
إيمانويل ماكرون
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