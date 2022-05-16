سريلانكا تعلن نفاد مادة حيوية في البلاد

سيارات في طابور أمام محطة بنزين في العاصمة كولومبو
16 مايو 2022 17:43
أعلن رانيل ويكريميسنغه رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، نفاد البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن واردات أساسية. وقال ويكريميسنغه، في خطاب إلى الشعب "نفد البترول ... في الوقت الحالي، لدينا مخزونات من البترول تكفي ليوم فقط". وحذر من أن بلاده، التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية، قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة. وعيّنت سريلانكا، السبت، حكومة مكلفة إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية. وتشهد البلاد احتجاجات وتنظم منذ أسابيع تظاهرات حاشدة ضد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ولا يزال المئات معتصمين في شوارع العاصمة كولومبو. واستقال رئيس الوزراء راجاباكسا من منصبه، الاثنين الماضي، بعد أن هاجم أنصاره متظاهرين سلميين. قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 200 في المواجهات التي تلت ذلك.