الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
سريلانكا تعلن نفاد مادة حيوية في البلاد
سيارات في طابور أمام محطة بنزين في العاصمة كولومبو
16 مايو 2022 17:43

أعلن رانيل ويكريميسنغه رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، نفاد البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن واردات أساسية.
وقال ويكريميسنغه، في خطاب إلى الشعب "نفد البترول ... في الوقت الحالي، لدينا مخزونات من البترول تكفي ليوم فقط". 
وحذر من أن بلاده، التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية، قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة.
وعيّنت سريلانكا، السبت، حكومة مكلفة إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وتشهد البلاد احتجاجات وتنظم منذ أسابيع تظاهرات حاشدة ضد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ولا يزال المئات معتصمين في شوارع العاصمة كولومبو.
واستقال رئيس الوزراء راجاباكسا من منصبه، الاثنين الماضي، بعد أن هاجم أنصاره متظاهرين سلميين.
قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 200 في المواجهات التي تلت ذلك.

المصدر: وكالات
سريلانكا
النفط
أزمة اقتصادية
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
اليوم 10:27
يقف أشخاص في طابور عند السفارة الأمريكية في هافانا
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا
اليوم 10:10
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©