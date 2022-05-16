روسيا تعلن قراراً مهماً لصالح المقاتلين في «آزوفستال»
مصنع "آزوفستال" للصلب في ماريوبول
16 مايو 2022 17:24
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، التوصل إلى هدنة في مجمّع «آزوفستال» للصلب، آخر معقل للمقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الساحلية. وتهدف الهدنة إلى إجلاء الجرحى المقاتلين من الأوكرانيين. وقالت الوزارة في بيان: «هناك وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي وفتح ممر إنساني ينقل من خلاله الجنود الأوكرانيون الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفوازوفسك». وأضافت وكالات أنباء روسية أن ممرا إنسانيا فُتح لهذا الغرض. سبق أن وجه الجنود الأوكرانيون عدة نداءات من أجل السماح لهم بالخروخ من الأنفاق التي يتحصنون فيها داخل مصنع «آزوفستال».