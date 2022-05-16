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«عاصفة صفراء» تضرب العراق!
من العراق
16 مايو 2022 17:17

 تتوالى موجات العواصف الصفراء في العراق بصورة غير مسبوقة، خلال النصف الأول من هذا العام.

وبعد توقف دام لأيام قليلة، تتعرض العديد من المحافظات العراقية جنوبا مرورا ببغداد ووصولا للمحافظات الشمالية والغربية، منذ ساعات فجر الاثنين الباكرة، لعاصفة ترابية عاتية صبغت مطعم تلك المناطق المتضررة باللون البرتقالي الشاحب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن: "المراكز الصحية مستنفرة بجهودها في تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية"، مردفا أن "الوزارة سجلت اليوم 2000 حالة اختناق مختلفة الشدة في المؤسسات الصحية". 

ودعا البدر المواطنين لارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الإمكان، وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب"، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج.

ويرى خبراء بيئيون ومناخيون أن شح الأمطار والاستهلاك المتعاظم على وقع ذلك للمياه الجوفية دون ضوابط ومراقبة، هو ما يسهم في مضاعفة أكلاف التغير المناخي الباهظة على العراق المهدد باتساع نطاقات التصحر والجفاف داخله، وهو ما ينعكس بشكل واضح عبر هذه العواصف الترابية غير المسبوقة.

المصدر: وكالات
العراق
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