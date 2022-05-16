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الكرملين: انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" لن يحسن الأمن في أوروبا
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
16 مايو 2022 15:16

قال الكرملين، اليوم، الإثنين إن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوروبا. 

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا".
 

المصدر: آ ف ب
السويد
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فنلندا
الكرملين
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