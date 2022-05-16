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انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي
16 مايو 2022 14:41
قال مسؤول أمني لرويترز إن انفجاراً وقع اليوم الاثنين بمنزل وزير الداخلية التونسي نتيجة تسرب غاز أسفر عن إصابة زوجته بحروق طفيفة.
وأضاف المصدر أن الوزير توفيق شرف الدين بخير وأن حروق زوجته خفيفة من الدرجة الأولى.
المصدر: رويترز
تونس
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