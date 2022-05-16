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كييف تعلن استعادة السيطرة على جزء من خاركيف
كييف تعلن استعادة السيطرة على جزء من خاركيف
16 مايو 2022 15:06

أعلنت السلطات الأوكرانية الاثنين أن قواتها صدت القوات الروسية واستعادت السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. 

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف صاروخي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، اثنان في قصف مستشفى في سيفيرودونيتسك بمنطقة لوغانسك في الشرق، واثنان في ميكولايف في الجنوب.

وعلى تلغرام كتب حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف "نحن فخورون بجنودنا الذين أعادوا الشارة الحدودية.

من جانبه أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش مساء الأحد أن الروس ينقلون القوات من منطقة خاركيف إلى منطقة لوغانسك في دونباس بهدف السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.

 

المصدر: وكالات
روسيا
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أوكرانيا
كييف
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