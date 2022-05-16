العراق يسجل 2000 إصابة جراء موجة الغبار

سجلت المستشفيات العراقية اليوم الإثنين 2000 حالة اختناق جراء تصاعد موجة الغبار في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في تصريح صحفي اليوم، إن غالبية الإصابات هي من النوع البسيط والمتوسط دون تسجيل أية حالة وفاة وأن جميع المستشفيات وفرق الإسعاف الفوري في حالة تأهب تام لمعالجة الإصابات والأمراض التنفسية جراء موجة الغبار.



ودعا الأهالي إلى عدم الخروج من المنازل وخاصة كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأمراض التي تتعلق بالجهاز التنفسي فضلا عن التقيد بإرتداء الكمامات. وأعلنت السلطات العراقية صباح اليوم تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل مواعيد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والجامعات على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار وسوء الأحوال الجوية التي غطت جميع المدن العراقية. وأعلنت وزارتي التربية والتعليم العالي تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل موعد الإمتحانات النهائية لهذا اليوم في جميع المراحل الدراسية والجامعات بعد أن تعرضت البلاد فجر اليوم إلى أعنف موجة من الغبار وسوء الأحوال الجوية مما أدى إلى إنعدام الرؤية. وكان العراق قد شهد خلال الشهر الماضي موجات متتالية من تصاعد الغبار وسوء الأحوال الجوية هي الأشد منذ عقود، قادمة غالبيتها من خارج الحدود.

المصدر: آ ف ب