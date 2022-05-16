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العراق يسجل 2000 إصابة جراء موجة الغبار
العراق يسجل 2000 إصابة جراء موجة الغبار
16 مايو 2022 13:07

سجلت المستشفيات العراقية اليوم الإثنين 2000 حالة اختناق جراء تصاعد موجة الغبار في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في تصريح صحفي اليوم، إن غالبية الإصابات هي من النوع البسيط والمتوسط دون تسجيل أية حالة وفاة وأن جميع المستشفيات وفرق الإسعاف الفوري في حالة تأهب تام لمعالجة الإصابات والأمراض التنفسية جراء موجة الغبار.

  • العراق يسجل 2000 إصابة جراء موجة الغبار


 ودعا الأهالي إلى عدم الخروج من المنازل وخاصة كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأمراض التي تتعلق بالجهاز التنفسي فضلا عن التقيد بإرتداء الكمامات.

وأعلنت السلطات العراقية صباح اليوم  تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل مواعيد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والجامعات على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار وسوء الأحوال الجوية التي غطت جميع المدن العراقية.

  • العراق يسجل 2000 إصابة جراء موجة الغبار

 

وأعلنت وزارتي التربية والتعليم العالي تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل موعد الإمتحانات النهائية لهذا اليوم في جميع المراحل الدراسية والجامعات بعد أن تعرضت البلاد فجر اليوم إلى أعنف موجة من الغبار وسوء الأحوال الجوية مما أدى إلى إنعدام الرؤية. 

وكان العراق قد شهد خلال الشهر الماضي موجات متتالية من تصاعد الغبار وسوء الأحوال الجوية هي الأشد منذ عقود، قادمة غالبيتها من خارج الحدود.

المصدر: آ ف ب
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