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لبنان.. ميقاتي يدعو إلى استكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت
نجيب ميقاتي
16 مايو 2022 12:43

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابياً وحكومياً.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال متابعته من مكتبه في السراي صباح اليوم مجريات عمليات فرز الاصوات للانتخابات النيابية :"لقد نجحت الحكومة في إنجاز هذا الاستحقاق  بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائدا".

 وشدد على أن "بعض الشوائب والتجاوزات  التي حصلت  خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضا".

وأضاف أن "العمل مطلوب منذ الآن من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا، لأن الواقع الذي نعيشه لا يتحمل الاستمرار في التجاذبات على حساب الأولويات".

واطلع ميقاتي على تقرير يفيد باستمرار عمليات فرز الأصوات وجمع النتائج بشكل متواصل من دون أي إشكالات، وأن عمليات فرز أصوات الذين اقترعوا بالأمس وأصوات المقترعين في الخارج في آن معا تشكل ضغطا إضافيا على الجهاز الاداري الذي يتولى العملية وعلى لجان القيد، مبديا ارتياحه إلى مسار اليوم الانتخابي الطويل. 

المصدر: د ب أ
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