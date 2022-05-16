بموجب الهدنة الأممية.. مغادرة أول طائرة يمنية من مطار صنعاء

غادرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية، في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مطار صنعاء في أول رحلة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية الإنسانية وعلى متنها نحو 126 راكبا من المرضي ذوي الحالات الحرجة.

تأتي هذه الرحلة بعد جهودة كبيرة بذلها المبعوث الأممي وبدعم من تحالف دعم الشرعية وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لإعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء بإطلاق رحلات تجارية بواقع رحلتين من مطار صنعاء إلى كل من القاهرة وعمان.

ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة من عمّان إلى صنعاء في وقت لاحق اليوم.